Tiene Jongitud unos Guerreros motivados

Con los ánimos muy arriba los Guerreros Reynosa FC están llevando a cabo su pretemporada. El director técnico, Jaime Jongitud, destacó el compromiso que están demostrando sus jugadores desde el primer día de los entrenamientos donde la actitud de todos será clave para que puedan tener un buen arranque en la segunda vuelta del torneo.

"Hubo quienes me cuestionaron que porque les di casi un mes de vacaciones y bueno ... muchos somos de fuera, era importante que pasaran tiempo con sus familias, no quería que se les bajara el ánimo, así que les pedí que fueran a recargar pilas mentalmente y ahora aquí están al cien por ciento, motivadisimos.

Vamos a trabajar intensamente toda la semana, doble sesión, la siguiente semana bajamos un poco porque ya iniciamos el torneo en casa contra San Pedro", explicó el estratega.

Los Guerreros cerraron la primera vuelta con tres triunfos y quieren alargar esa buena racha pues ahora cuentan con un plantel más basto.

"Vamos por más, ahora reforzados con jugadores de experiencia en posiciones claves, un delantero como Edgar Quintero que fue campeón de goleo con nosotros en San Luis, entonces vamos con todo", aseguró.

El viernes 16 de enero jugarán su primer partido oficial del año y Jongitud quiere los tres puntos a como dé lugar.

"Ganar, así desde el primer partido, sin excusas, y lo bonito del fútbol es que da revanchas así que vamos por esos equipos que nos ganaron en la primera vuelta, el objetivo sigue siendo el mismo desde que empezó el torneo, llegar hasta la final", afirmó.



