Talento local bajo la lupa de los Guerreros

Más de 50 jóvenes participaron en las visorias convocadas por el equipo de fútbol Guerreros Reynosa FC, que participa en la Tercera División Profesional.

Los jugadores se presentaron en la cancha con muchas ganas de mostrar sus cualidades y el objetivo era llenarle el ojo al entrenador para ganarse un lugar en el equipo profesional.

Los Guerreros buscan refuerzos y el llamado fue para los futbolistas de las categorías 2004 a la 2008.

Aunque las pruebas eran para ver al talento local, también acudieron jugadores de otras ciudades, algunos ya con experiencia en la liga TDP.

El cuerpo técnico del club analizó a los mejores elementos e informó que eligieron a tres futbolistas quienes serán registrados y se unirán al plantel que iniciará la segunda vuelta del torneo el próximo 16 de enero.







