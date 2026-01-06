Guerreros en pretemporada

Después de las fiestas decembrinas los jugadores de los Guerreros Reynosa FC se reportaron este lunes 5 de enero para iniciar con la mini pretemporada de cara al arranque de la segunda vuelta en la Liga TDP.

Los futbolistas fueron recibidos con entrenamientos a doble sesión, por la mañana en el Centro de Alto Rendimiento de la Colonia Puerta Grande y por la tarde en la cancha sintética de la Colonia Villa Esmeralda.

El trabajo físico dirigido por el profesor Carlos Reta irá subiendo de tono, pero solamente durante esta semana, ya que son pocos días de preparación para el primer partido oficial del año, que jugarán en casa el viernes 16 de enero contra el San Pedro F.C. correspondiente a la jornada 16.

El plantel está casi completo y solamente faltan por unirse un par de refuerzos que estarían llegando este martes para incorporarse a los entrenamientos.



