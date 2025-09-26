¡Metió un golazo!

Guillermo Casas hizo magia con su botín izquierdo y les dio un agónico empate (2-2) a los Guerreros Reynosa FC en el partido más reciente contra los Correcaminos correspondiente a la jornada 3 de la Liga TDP.

La pelota picó en el área y antes de que tocara nuevamente el césped "Memo" le metió la parte externa del zapato, como dicen en el barrio, la empalmó de tres dedos y la puso pegada al palo para hacer un golazo.

"He entrenado esa técnica de golpeo ... y bueno me quedó el balón a modo para pegarle de primera, lo hice de zurda para asegurar y cayó ese bonito gol gracias a Dios", comentó y dejó ver que la pierna derecha no la usa ni para subirse al camión.

El oriundo de Naranjos, Veracruz hizo su segundo gol del torneo, pero no quedó satisfecho con el resultado, ya que están conscientes de que regalaron el primer tiempo de este encuentro.

"La regañada que nos dio el profe en el medio tiempo nos ayudó mucho, creo que entramos muy apagados a la cancha, pero bueno en el segundo tiempo mostramos otra cara, me hubiera gustado que el gol fuera para ganar, pero igual nos fuimos contentos porque sumamos un punto", expresó el mediocampista.

Aunque por momentos les ha faltado fútbol, está convencido de que siempre jugarán como auténticos guerreros.

"Este equipo demuestra que está hecho también para pelear, nosotros le prometimos al profe estar en la liguilla y la Copa Conecta y así será, aprovecho para mandarles un saludo especial a la gente de Naranjos y gracias por estarme apoyando y apoyar al equipo desde allá", afirmó.



