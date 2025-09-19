Van Guerreros Reynosa FC por su tercer triunfo

Los Guerreros Reynosa FC buscarán su tercera victoria al hilo cuando reciban en el Estadio del Polideportivo a los Correcaminos UAT en partido correspondiente a la jornada 3 de la Liga TDP.

Es un partido con sabor a clásico ya que ambos conjuntos son tamaulipecos y se conocen bien.

Otro ingrediente que le pone un sabor especial a este duelo es que ambos equipos están peleando por la cima del Grupo 16, tanto Correcaminos como Guerreros tienen 6 puntos, pero los de Ciudad Victoria ocupan el primer lugar por mejor diferencia de goles.

Los emplumados vienen de vencer en su casa 3-1 al San Pedro FC, mientras que los reynosenses también ganaron su partido a media semana, 2-1 sobre los Jaguares de Nuevo León.



