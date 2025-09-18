Derrotan Guerreros a Jaguares

En su presentación en casa, los Guerreros Reynosa FC vinieron de atrás para vencer 2-1 a los Jaguares de Nuevo León en la jornada 2 de la Liga TDP, que marcó su regreso oficial a la frontera de Tamaulipas.

En pleno Día de la Independencia aparecieron Sergio Estrada y Guillermo Casas para marcar los goles del triunfo y así dieron el grito junto a los aficionados que se dieron cita en el Estadio del Polideportivo. Los locales merecían la victoria desde que rodó la pelota pues fueron los que propusieron el partido.

Pero en los primeros 45 minutos no supieron definir algunas jugadas muy claras y los visitantes los sorprendieron. Arrancando la segunda parte, al minuto 49, Jorge Nava aprovechó las dudas de la defensa y tras una pared definió con un disparo raso.

Pero la remontada era obligada y al minuto 66 apareció Sergio Estrada, pisando el área para empujar el balón después de un par de remates que el arquero visitante había atajado. El público todavía celebraba el empate cuando Guillermo Casas se tuvo fe y al minuto 69 sacó un disparo muy lejano que con un poco de fortuna se convirtió en el gol del triunfo.

Los Guerreros han ganado sus dos partidos y este viernes reciben a los Correcaminos en la jornada 3.



