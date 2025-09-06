Ganan Guerreros duelo en la mesa

Por temas administrativos del rival, los Guerreros Reynosa FC sumaron sus primeros tres puntos del torneo sin jugar en la jornada 1 de la Liga TDP (Tercera División Profesional).

El San Pedro 7-10 FC incumplió el reglamento (todo indica que no hicieron el pago de su registro) así que el conjunto fronterizo ganó el partido en la mesa.

La directiva de los Guerreros publicó un comunicado donde explican la resolución del Comité Ejecutivo de la Liga TDP, quienes les notificaron en tiempo y forma que el juego fue cancelado y que oficialmente el marcador es 1-0 a su favor.

La falta de seriedad de otros clubes viene a empañar la jornada inaugural, pero los reynosenses no tienen la culpa y sin necesidad de despeinarse están iniciando con el pie derecho.

Los Guerreros le darán vuelta a la página para preparar su debut en casa contra el CF Nuevo León.







