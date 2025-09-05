Se presentan Guerreros como visitantes

Este viernes rueda el balón en el Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga TDP y los Guerreros Reynosa FC debutarán en patio ajeno visitando al equipo San Pedro 7-10 FC. El conjunto fronterizo va por sus primeros tres puntos en un duelo complicado ya que jugarán en una cancha sintética.

El partido está anunciado a las 10:00 horas y es muy probable que sea transmitido a través de la página de Facebook de Guerreros. El equipo de Tamaulipas se vio bien en la pretemporada donde no perdió ningún compromiso, pero es momento de demostrarlo en un juego oficial.

El cuerpo técnico tiene prácticamente definido su once inicial así que saldrán con Juan Cavazos en la portería, Raúl Rivera, Heber Lucero, Johan y Brandon en la defensa, en el medio campo Sergio Estrada, Abel Trejo, Jesús Olán y Diego Lara, finalmente los delanteros serán Guillermo el "Piolín" y Brayan Ortega.



