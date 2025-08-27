El arranque de la Liga TDP está cada vez más cerca y los Guerreros Reynosa FC se encuentran muy motivados luego de la buena pretemporada que están realizando. Su director técnico, Jaime Jongitud, no oculta esa sonrisa que le provocan sus muchachos con el buen fútbol que están desplegando.

Estamos para cosas grandes, todos en el plantel compartimos la idea del “Presi”, estamos enchufados y el primer objetivo es la Copa Conecta”. Jaime Jongitud., director técnico

“Los muchachos se comportaron a lo que venimos realizando, estoy gratamente sorprendido por el trabajo que han realizado en estos partidos, vamos por el camino correcto y ojalá que así se nos den los resultados en el torneo oficial”, expresó el “Profe”.

Para ellos los resultados en estos juegos de preparación sí importan, así que después de dos triunfos y tres empates, anímicamente están muy bien.

“Yo uso un dicho, que ni en las canicas nos gusta perder, nosotros salimos a ganar estos partidos también y claro que estos resultados nos levantan el ánimo a todos”, afirmó.

El profe Jaime no se anda con rodeos y confirmó que aunque el torneo arrancará el 5 de septiembre, él ya tiene definido su cuadro titular.

“Ya lo tengo y puedo decirte que están dos de Reynosa, el portero Juan Cavazos y Jesús Olan, el resto son de más experiencia porque ya estuvieron conmigo, es una base que ya jugó liguilla en TDP”, indicó.



