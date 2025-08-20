Deportes

Guerreros FC reciben a Cadereyta en amistoso

Los Guerreros Reynosa FC quieren seguir invictos en la pretemporada
  • Por: Alberto Gamboa
  • 20 / Agosto / 2025 -
Los Guerreros Reynosa FC buscarán seguir invictos en la pretemporada.

Los Guerreros Reynosa FC quieren seguir invictos en la pretemporada y este miércoles recibirán al conjunto de Cadereyta FC en lo que será su quinto partido de preparación. 

El duelo se llevará a cabo en el Estadio del Polideportivo a las 10:00 horas con acceso gratuito a los aficionados que quieran asistir. 

El equipo fronterizo llega con los ánimos reforzados después de haber empatado hace unos días 1-1 ante el Club Calor que participa en la Segunda División, es decir, contra jugadores de mayor edad y nivel. 

Los Guerreros acumulan tres empates y un triunfo. Han marcado 5 goles y solamente han recibido 3 tantos. 

El técnico Jaime Jongitud sigue brindándoles la oportunidad de jugar a todos sus elementos, pero ya va perfilando el cuadro titular que utilizará en el torneo. 

La temporada de la Liga TDP (Tercera División Profesional) arrancará el próximo 5 de septiembre.     


