Guerreros FC reciben a Cadereyta en amistoso

Los Guerreros Reynosa FC quieren seguir invictos en la pretemporada y este miércoles recibirán al conjunto de Cadereyta FC en lo que será su quinto partido de preparación.

El duelo se llevará a cabo en el Estadio del Polideportivo a las 10:00 horas con acceso gratuito a los aficionados que quieran asistir.

El equipo fronterizo llega con los ánimos reforzados después de haber empatado hace unos días 1-1 ante el Club Calor que participa en la Segunda División, es decir, contra jugadores de mayor edad y nivel.

Los Guerreros acumulan tres empates y un triunfo. Han marcado 5 goles y solamente han recibido 3 tantos.

El técnico Jaime Jongitud sigue brindándoles la oportunidad de jugar a todos sus elementos, pero ya va perfilando el cuadro titular que utilizará en el torneo.

La temporada de la Liga TDP (Tercera División Profesional) arrancará el próximo 5 de septiembre.



