¡Inician con el pie derecho!

Los Guerreros Reynosa FC iniciaron con el pie derecho la segunda vuelta del torneo goleando en casa 5-1 al San Pedro FC, para sumar sus primeros tres puntos del año en la jornada 16 de la Liga TDP.

El conjunto fronterizo fue ampliamente superior y les faltó mejor puntería para haber dejado más abultado el marcador. Los refuerzos de inmediato se hicieron notar en la cancha.

Christian Ronaldo Cruz, mejor conocido como el "Marañao", se llevó la noche con doblete y Edgar Quintero no hizo gol pero aún así fue el mejor jugador. Sergio Estrada y Abel Trejo también hicieron gol.

Apenas al minuto 6 se abrió el marcador por cortesía de Estrada, quién techó al portero con un disparo muy elevado. Los "Warriors" tenían el 2-0 a su favor y el equipo de San Pedro decidió echarles la mano con un autogol al minuto 35, obra de Miguel Eguia.

El único pecado que cometió la defensa reynosense fue bien aprovechado por los visitantes quienes hicieron su gol al minuto 37. En la parte complementaria vinieron los cambios y se dio el debut de "Marañao", jugador habilidoso que le cambió la cara al ataque y clavó dos excelentes goles.

El segundo tanto fue con una espectacular jugada individual, se quitó a tres rivales, luego dejó tirado al guardameta y literalmente se metió caminando a la portería con todo y balón.