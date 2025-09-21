Guerreros rescatan empate ante ´Corre´

Luego de estar abajo en el marcador por dos goles, como verdaderos Guerreros, los reynosenses despertaron en el segundo tiempo y empataron el partido de último minuto 2-2 ante los Correcaminos UAT para sumar un valioso punto.

Muy emocionante resultó el duelo entre equipos tamaulipecos correspondiente a la jornada 3 de la Liga TDP, donde ambos conjuntos siguen invictos y en la parte alta del Grupo 16.

Brandon Saldaña al minuto 47 y Guillermo Casas en tiempo de compensación hicieron los goles de los Guerreros Reynosa FC.

En el primer tiempo los fronterizos salieron dormidos y se equivocaron, eso lo aprovecharon los emplumados. Con goles de Carlos Navarro y Fernando de la Torre se fueron al medio tiempo con el 2-0 a su favor. Pero en la segunda parte los Guerreros sacaron la casta.

Brandon Saldaña apareció en el área para rematar de cabeza y así cayó el primer tanto de los locales. La expulsión de Johan Mendoza al minuto 82 complicó la misión para los reynosenses.

Pero "Memo" Casas se vistió de héroe con un golazo, golpeando el balón con la parte externa del botín izquierdo. Los Correcaminos se llevaron el punto extra en la tanda de penales (5-3).