Guerreros cierran pretemporada invictos

Los Guerreros Reynosa FC finalizaron su pretemporada con un partido interescuadras en el Estadio del Polideportivo, donde los titulares vencieron 3-1 a los suplentes.

De esta forma el conjunto fronterizo terminó invicto la etapa de los partidos de preparación, y se declaran listos para iniciar el torneo oficial en la Liga TDP el próximo viernes, visitando al equipo de San Pedro 7-10 FC.

Los jugadores se tomaron muy en serio este compromiso "amistoso", donde a pesar de ser compañeros metieron duro la pierna lo cual provocó algunos regaños del técnico Jaime Jongitud.

Los goles por parte de los titulares fueron obra de Guillermo Casas, quien hizo doblete y uno más de Johan el Api.