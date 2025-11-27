Jugadores respaldan a DT Jaime Jongitud

Jaime Jongitud está firme en el banquillo de los Guerreros Reynosa FC. La goleada sobre los Halcones de Saltillo fue un tanque de oxígeno. Pero más allá de sumar tres puntos y regresar a la senda del triunfo, los jugadores demostraron que están a muerte con su director técnico.

"Somos un grupo muy unido, los muchachos siempre han respondido conmigo, tengo tres años trabajando con ellos, creemos en este equipo y se siente muy bonito ver ese apoyo que me dan", expresó con emoción el timonel, ya que sus muchachos fueron a festejar con él los cinco goles.

"Nos hacía mucha falta una victoria para acabar esa mala racha, también arrastramos lesiones, suspensiones, pero se dio el triunfo y lo cura todo", afirmó.

¿Qué ocurrió?

Durante la mala racha que tuvieron, los rumores apuntaban su salida del club debido a diferencias con la directiva, pero el profe Jaime afirmó que hasta la fecha mantiene una gran relación profesional con el "Presi" y juntos tienen preparada una sorpresa.

"Siempre me he llevado muy bien con Alvaro Padilla y hablamos claro, platicamos que cuando yo no lo haga bien pues traemos a alguien más, pero les adelanto que pronto van a ver una bomba en este equipo que viene a apoyarnos, es una persona de toda mi confianza que vendría para hacer una mancuerna", indicó.

¿Cuál es el futuro del equipo?

Por último, dijo que van por tres triunfos para cerrar la primera vuelta y luego se sentarán con la directiva para apuntalar el plantel.

"Vamos por esos nueve puntos que restan para mantenernos cerca de los primeros lugares y luego nos vamos a reforzar, en diciembre, para tener una gran segunda vuelta y cumplir con la promesa de pelear por el ascenso", finalizó.