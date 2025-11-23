Los Guerreros Reynosa FC regresaron a la senda del triunfo tras golear sin piedad 5-0 a los Halcones de Saltillo en partido correspondiente a la jornada 13 de la Liga TDP.

Se acabó la mala racha de tres derrotas y volvió la alegría a los jugadores, quienes demostraron en la cancha que están a muerte con su técnico Jaime Jongitud. El capitán Abel Trejo se llevó la noche tras despacharse con "triplete" y volvió a ser ese número 10 que maneja los hilos en la media cancha.

El partido apenas comenzaba y los Halcones cavaron su propia tumba, pues al minuto 3 se quedaron con un jugador menos con la expulsión de Julio Rodríguez. Trejo hizo su primer gol de la noche al minuto 32.

Al minuto 42 los "Warriors" ampliaron la ventaja con un verdadero golazo de Guillermo Casas, con el sello de la casa, un magistral cobro de tiro libre.

En el segundo tiempo, el recién ingresado, Brayan Ortega, hizo el 3-0. Los visitantes iban de mal en peor y otra expulsión los dejó con 9 hombres en el terreno de juego. Fue entonces que Abel Trejo selló su gran partido con dos goles más.

El triunfó fue un tanque de oxígeno para los Guerreros, quienes llegaron a 21 puntos y empiezan a remontar lugares en el Grupo 16.