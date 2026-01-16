Van Guerreros por sus primeros puntos del año

Con plantel completo y los refuerzos listos para jugar, los Guerreros Reynosa FC se presentan en casa buscando sumar sus primeros tres puntos del año. Arranca la segunda vuelta del torneo en la Liga TDP con la jornada 16 y el primer rival del conjunto fronterizo será el San Pedro 7-10 FC.

¿Cómo se preparan los Guerreros para el partido?

Fueron pocos días para prepararse, pero el cuerpo técnico los aprovechó bien y los jugadores mostraron buen ritmo. Podría decirse que es un partido ganable, y que los Guerreros son muy favoritos ya que los visitantes están en la parte baja de la tabla y arrastrando problemas administrativos.

Detalles del encuentro entre Guerreros y San Pedro 7-10 FC

El equipo de Reynosa está en el séptimo lugar del Grupo 16 con 27 puntos, y necesita sumar para seguir cazando de cerca a los equipos que ocupan el cuarto y quinto puesto, quienes solamente les sacan tres puntos de ventaja.