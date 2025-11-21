Buscan Guerreros romper mala racha

Los Guerreros Reynosa FC llegan a la jornada 13 con tres derrotas, así que les urge romper la mala racha este viernes en casa, cuando reciban en el Estadio del Polideportivo a los Halcones de Saltillo.

La directiva ya les avisó que tienen prohibido perder, pues se trata del último partido como locales en esta primera vuelta de la Liga TDP (Tercera División Profesional).

Los "Warriors" tuvieron una semana tensa, pero entrenaron con mucho profesionalismo y han mostrado una mejor actitud, pues están respaldando a su técnico.

Los descalabros los han bajado hasta el octavo lugar del Grupo 16 con 18 puntos, además la diferencia de goles ya es negativa (-6). Pero saben que una victoria lo curaría todo.

¿Cuál es la situación actual de los Guerreros?

El problema es que el rival viene más que motivados. Los Halcones están volando alto y suman 24 puntos que los mantienen en el cuarto lugar. Además, vienen de golear 6-0 al San Pedro FC.