Gana ´Juanpi´ la titularidad

La portería de los Guerreros Reynosa FC estará bien cuidada por Juan Pablo Cavazos, talento local que vivirá su primera aventura en el fútbol profesional. A pesar de ser novato en la Liga TDP, se ganó la confianza del técnico Jaime Jongitud y será el portero titular en el próximo torneo que arranca el 5 de septiembre.

"Es mi primer equipo profesional, estoy muy emocionado, ya queremos iniciar la temporada. Es una experiencia increíble y como dice el profesor, es una gran oportunidad para nosotros como locales, jugar profesionalmente en casa y la tenemos que aprovechar", expresó el guardameta nacido en esta ciudad.

Las cualidades de "Juanpi" se han notado durante la pretemporada, donde también ha mostrado una gran personalidad en partidos de gran presión como el empate 1-1 contra el Club Calor de la Liga Premier y esta última victoria sobre Cadereyta.

"Por supuesto que estos resultados son una buena señal, ya están viendo que tenemos un buen equipo y la neta no le vamos a bajar a la intensidad, le vamos a meter con todo en cada partido porque queremos el campeonato", afirmó.

Con el apoyo de su familia Juan Pablo sigue buscando el sueño de jugar pronto en un equipo de Primera División, de preferencia el Cruz Azul, que es el equipo de sus amores.

"Se vienen cosas buenas para mí, yo voy con todo", finalizó.