Los Guerreros Reynosa FC sufrieron su segunda derrota consecutiva tras ser superados en casa por marcador de 2-3 por el FC Cuervos de Nuevo León, en partido correspondiente a la jornada 11 de la Liga TDP.

El equipo fronterizo cerró una semana para el olvido, ya que no lograron sumar un solo punto en la fecha doble. Pero esta derrota dolió más porque iban ganando el partido 2-0 y en el segundo tiempo los emplumados les sacaron los tres puntos de la bolsa.

El camiseta número 10 de los visitantes, Dante Briones, se convirtió en el verdugo con dos golazos. Carlos Torres selló la victoria. En el primer tiempo los "Warriors" fueron superiores y lo reflejaron muy temprano en el marcador.

Al minuto 10, Brandon Saldaña (#25) apareció dentro del área y con un certero remate de cabeza hizo el 1-0. En otra jugada a pelota parada Abel Ramos (#10) remató de tijera y el esférico se desvió en un rival para terminar en el fondo de la red.

En el segundo tiempo los Guerreros saltaron a la cancha con una actitud displicente y en el pecado llevaron la penitencia.