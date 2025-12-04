Van Guerreros por su último triunfo del año

Los Guerreros Reynosa FC están listos para cerrar este viernes la primera vuelta del torneo y quieren hacerlo con una victoria en casa.

El conjunto fronterizo recibirá en la jornada 15 y última del año en la Liga TDP, al Real San Cosme de Escobedo, Nuevo León.

El objetivo de los "Warriors" es ligar su tercera victoria que les permitiría sumar 27 puntos e irse de vacaciones con la tranquilidad de continuar entre los puestos de liguilla en el Grupo 16.

¿Cómo se preparan los Guerreros Reynosa FC para el partido?

El regreso a las canchas será hasta el mes de enero 2026. Más motivados no pueden estar los jugadores reynosenses después de la goleada 7-0 que le recetaron a los Leones de Nuevo León.

Detalles del enfrentamiento entre Guerreros Reynosa FC y Real San Cosme

Pero no pueden confiarse ya que el rival también viene de ganar, derrotaron 2-0 al San Pedro FC y también quieren cerrar con un triunfo.