Buscarán Guerreros el triunfo ante Tigres

Por segundo torneo consecutivo, los Guerreros Reynosa no clasificarán a la fiesta grande, pero en estos momentos su mayor concentración es ganar, aunque sea un partido en el presente campeonato de la Liga TDP MX.

Sin duda, los reynosenses han tenido un torneo para el olvido, al no ganar en los 17 encuentros que han sostenido, pero hoy todo esto puede cambiar tras visitar a los Tigres SD, en duelo correspondiente a la jornada 18.

Los tamaulipecos tienen un nuevo reto que deben encarar y es ante los universitarios a las 10:00 de la mañana, en las instalaciones deportivas de Zuazua.

Los números no les favorecen en nada, por lo que no lucen como favoritos, aunque se abre una ligera esperanza del triunfo, ya que los felinos no han ganado en esta segunda vuelta.