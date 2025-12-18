Guerreros reforzarán todas sus líneas

La directiva de los Guerreros Reynosa FC no tiene descanso pues están realizando las gestiones necesarias para traer por lo menos cinco refuerzos para encarar la segunda vuelta del torneo en la Liga TDP.

El director técnico Jaime Jongitud afirmó que habrá caras nuevas en todas las líneas. Ya tienen amarrado a un centro delantero de experiencia y también están muy avanzadas las pláticas con dos mediocampistas (uno de condiciones ofensivas y un contención), además tienen en la mira a dos defensas.

En los próximos días darán a conocer los nombres de estos nuevos elementos que sin duda estarán apuntalando el plantel. De momento los jugadores se encuentran de vacaciones y el estratega informó que se reportarán el día 5 de enero para iniciar con la mini pretemporada.



