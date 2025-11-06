¡Golearon a los Guerreros!

Con cinco goles en la frente y el orgullo por los suelos los Guerreros Reynosa FC regresaron a casa después de ser humillados por el Club de Fútbol Cadereyta en la jornada 10 de la Liga TDP.

No hay mucho que explicar cuando el marcador fue 5-0, y es que los fronterizos fueron borrados de la cancha de principio a fin.

Para que la cuña apriete, un reynosense fue su verdugo, se trata de Emilio Alejandro Salazar, quien les clavó doblete, al minuto 37´ y al 70´. Juan Carlos Ramos, José Flores y Jordan Rivera completaron la masacre en Nuevo León.

Tras la derrota, el equipo reynosense se quedó con 18 puntos y bajó al quinto lugar del Grupo 16.

El partido de este viernes en casa, correspondiente a la jornada 11 contra el Club de Fútbol Gallos de Nuevo León, se vuelve trascendental para los "Warriors" pues están obligados a sumar los tres puntos para no irse en picada.



