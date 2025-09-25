El portero reynosense Juan Pablo Cavazos ha vivido intensamente sus primeros partidos en el futbol profesional con los Guerreros Reynosa FC. El pasado 16 de septiembre debutó en la Liga TDP con todo el apoyo de sus compañeros, cuerpo técnico, directivos y seres queridos.

"Es algo muy bonito, es inexplicable la confianza que me ha dado el profe Jaime y se lo agradezco a todos ellos y a toda mi familia que siempre me han estado apoyando desde chiquito", expresó con una sonrisa.

Ha disputado 180 minutos oficiales donde ha tenido grandes atajadas, aunque en el juego más reciente contra Correcaminos también cometió un pecado. Pero "Juanpi" sabe que esto apenas comienza y lo mejor está por venir

"La verdad fue mi culpa el segundo gol, pero me supe reponer que es lo importante en el futbol, si te equivocas le tienes que echar más ganas y salir adelante", señaló.

El guardameta dijo que todos en el plantel están conscientes de que regalaron el primer tiempo contra Correcaminos y eso les terminó costando puntos así que aprendieron la lección.

"Le tenemos que meter con todo desde el minuto uno, porque si no pues nos va a costar como en este partido, no podemos reaccionar hasta que nos metan un gol, ahora enfocados en lo que viene, queremos seguir en la parte alta del grupo", indicó.

Juan Pablo aprovechó la entrevista para felicitar a la afición por la forma en la que los están apoyando.

"De hecho cuando se acabó el partido se me olvidó que habíamos empatado, por la emoción de la gente se me vino a la mente el triunfo, esta afición que nos apoya es increíble, ojalá que nos sigan alentando igual", finalizó.



