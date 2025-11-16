Guerreros en crisis

La mala racha de los Guerreros Reynosa FC se agudizó con la goleada 4-2 que recibieron este fin de semana como visitantes, en la jornada 12 a manos de los Gavilanes de Matamoros.

Fue el tercer descalabro en fila lo cual tiene al técnico Jaime Jongitud en la cuerda floja y este lunes podría haber noticias en el club.

Era un partido donde se requería mucha concentración, pero los Guerreros salieron dormidos y por eso apenas a los 2 minutos de iniciado el juego ya estaban perdiendo con el gol de Edgar Vallejo, quien les terminó clavando doblete. Rubén Berlanga y Angel Sánchez completaron la goleada de los emplumados. Los Guerreros sacaron la casta, o al menos eso intentaron pues al minuto 13 empataron el marcador con un buen gol de Abel Trejo.

Parecía que los Guerreros iban por la remontada, pero los Gavilanes contestaron con tres goles. Al minuto 78 apareció David García para hacer el segundo de los reynosenses y dejó un marcador más decoroso.