Gimnastas reynosenses siguen cosechando trofeos

El equipo de gimnastas Xtreme JAGS IMD cumplió con una destacada participación en el evento "Noreste Championship" que se desarrolló en el municipio de Matamoros.

Con mucha autoridad, los y las pequeñas atletas fronterizas ejecutaron sus mejores rutinas para conquistar varios trofeos tanto en la modalidad por equipos como en individuales.

Reynosa logró el primer lugar en la categoría Infantil nivel I y también en Infantil nivel II.

Individualmente ganaron el primer lugar en Saltos Varonil (Kilian), segundo lugar en Saltos Jr (Andrea), tercer lugar en Saltos Jr (Bárbara) y tercer lugar en Saltos Infantil Femenil (Dulce).

Se trató de un evento regional de la zona norte donde participaron equipos de Matamoros, Nuevo Laredo, Valle Hermoso, Río Bravo y Reynosa.

Cabe resaltar que hace unas semanas los Xtreme JAGS brillaron en un evento nacional celebrado en Guadalajara así que están cerrando el año de forma espectacular.



