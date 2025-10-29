Fomentan la gimnasia

En el Polideportivo se llevó a cabo el Torneo Municipal de Gimnasia, con el objetivo de foguear a niñas y jovencitas que practican esta disciplina, que requiere de mucha destreza y dedicación.

El evento contó con el aval del Instituto Municipal del Deporte. El director Saúl Soto Castro estuvo presente durante la competencia, donde también los padres de familia se dieron cita en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento.