La última pelea del año para el ´Bendito´

Gerardo el "Bendito" Estopellan quiere cerrar el año con los brazos en todo lo alto y por eso aceptó una última pelea fuera de casa.

¿Quién es Gerardo Estopellan?

El boxeador reynosense subirá al ring en Monterrey, Nuevo León el próximo 19 de diciembre, para enfrentarse ante el regiomontano Luis Enrique Sustaita, en combate pactado a 4 rounds en peso súper ligero.

El pugilista del gimnasio de Don Joel Soto va por su tercera victoria y por su tercer nocaut. En Monterrey ya lo conocen pues hace un par de meses ganó con mucha autoridad noqueando en el primer asalto.

Detalles de la pelea en Monterrey

El "Bendito" va llevando su carrera paso a paso, es muy joven pero su esquina está haciendo la tarea para llevarlo por buen camino y así pueda convertirse en una figura. En esta función de box lo acompaña otra reynosense, se trata de Karen la "Tremenda" Vázquez, quién peleará contra Teresa González, de Monterrey, a 4 rounds en los 56 kilogramos.