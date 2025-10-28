Gana Torpedos en extrainnings

Los Torpedos lograron batear a la hora cero para conseguir triunfo en extrainnings sobre el líder de la categoría "E" Reales de Reynosa por pizarra de 12-11, en el torneo dominical de la Liga de Veteranos de Softbol.

Tremendo duelo el que ofrecieron los dos equipos protagonizaron en el campo Serafín Gómez dos, pues tanto el líder Reales com Torpe2 no querían dar su brazo a torcer, pero el juego se decidió en la parte baja de la octava (inning extra).

Raúl Gómez señor se acreditó la victoria cubriendo toda la ruta, en tanto el revés fue para Carlos Quilantan.

Por otra parte entre los mejores bateadores están, David Escareño de 4-3 con par de jonrones, Alejandro Martínez 5-2 con un tablazo de cuatro esquinas, Jorge Gómez de 4-2, Eduardo Vázquez y Raúl Gómez Jr conectaron cada quién un jonrón.







