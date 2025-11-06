Gana La Pila y sigue en la pelea por los playoffs

Los peloteros de La Pila derrotaron 13-2 a Taller Vega para encender la flama de la esperanza y mantenerse en la pelea de conseguir uno de los cuatro boletos que se otorgan al playoff de la categoría D3 de la Liga Veteranos de Softbol.

La Pila necesitaron dos ataques de cuatro carreras y agregaron otro más de tres para encaminarse tranquilamente en finiquitar las acciones por la vía de la misericordia en cinco episodios completos.

Sin esperarse mucho La Pila estreno el marcador con viajes al pentágono de Julio López y José Anguiano, pero inmediatamente después en la alta del segundo rollo con dos out en la cuenta despertaron con seguidilla de cinco imparables que se transformaron en tres rayitas, rayando el pizarrón 5-1.

Con la mecha encendida La Pila aumento la distancia con doblete de Ernesto Ávila, que se combinaron con inatrapables de Guzmán, Enrique Barrón, López, Anguiano y Carlos Romero para marcar cuatro anotaciones.



