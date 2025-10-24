Gana Chargers a la Taquería

Durante su reciente encuentro los Chargers no la tuvieron nada sencillo y se vieron en la obligación de exigirse a fondo para superar 23-21 a Taquería El Güero, dentro de las hostilidades de la Liga Lagunera de Softbol.

Ambos lanzadores pasaron por complicaciones en las siete entradas al descífrales los envíos todos los bateadores, pero al final Francisco Cárdenas se apuntó el triunfo para de esta forma superar a Carlos Montejo.

Los Chargers fueron efectivos al momento de realizar dos rallys de cinco carreras y agregaron seis más de forma oportuna en el séptimo episodio para dejar en el terreno a los taqueros.

El juego estuvo cargado de intensidad desde la caja de bateo por lo que Aaron López pegó dos jonrones, César López se fue de 5-4 detonando par de cuadrangulares, David Báez anduvo desatado al conectar la pelota en cinco ocasiones, asimismo Ángel Villa se lucio de 5-4.



