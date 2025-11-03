Gana Alacranes en el Torneo Mixto

Con tres jugosos rallys fue suficiente para que los Alacranes esparcieran todo su veneno en el diamante para imponerse 19-11 a su similar de Piratas, dentro de las hostilidades del Torneo Mixto Intersemanal de la Liga Campeones de Softbol.

La plantilla de los Alacranes se hizo presente en el marcador en el tercer inning con ataque de cuatro carreras, mientras en el quinto episodios agregaron cinco más a la cuenta para encaminarse al triunfo, el cual lo aseguraron en la sexta tanda cuando armaron el tercer racimo de cinco anotaciones.

El line up estuvo encendido por conducto de Rosa Ortiz de 4-3, Erick Hernández de 3-3, Ernesto Beltrán 4-4 y Sara Ortiz conectó un cuadrangular en cuatro turnos legales al bat.

Ante el buen accionar ofensivo de los Alacranes la serpentinera Paloma Guzmán se apuntó un triunfo más en la actual temporada regular para mantener su buen desempeño, mientras el descalabro lo termino por cargar Raúl Martínez.



