Reynosenses listas para el nacional de futbol

La Selección Femenil de Tamaulipas, integrada por futbolistas reynosenses de la Liga Municipal Universitaria de Fútbol, está lista para iniciar su participación en el Torneo Nacional de fútbol categoría 2014 y menores que se jugará en Cholula, Puebla del 26 al 30 de noviembre.

¿Cuál es el objetivo de la selección?

Esta gran camada de niñas fronterizas quiere seguir haciendo historia y para esto tendrán que superar la fase de grupos. La selección LIMUFUT es cabeza del Grupo F donde se medirán contra Yucatán, Oaxaca y Ciudad de México.

¿Qué equipos enfrentarán en el torneo?

Las futbolistas de Tamaulipas se preparan para enfrentar a equipos de gran nivel en el torneo. La competencia promete ser un reto significativo, pero las jugadoras están motivadas para demostrar su talento y esfuerzo en cada partido.