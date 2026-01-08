¡Listo para su revancha!

Después de mostrarse en gran nivel durante la pretemporada, Poncho González está listo para iniciar el torneo de la Liga Mx con el Atlas de Guadalajara.

El futbolista reynosense va por su revancha con los rojinegros, ya que el torneo pasado regresó como refuerzo, pero no pudo entrar en ritmo debido a los constantes cambios, pasando del Pachuca a los Rayados y luego al club que lo vio nacer.

Aún tiene mucha magia en sus botines y así lo dejó ver durante los partidos de preparación donde marcó 4 goles. González hizo doblete en el triunfo del Atlas 5-3 sobre el Necaxa.

Posteriormente se hizo presente en el marcador en la victoria por 3-1 sobre los Leones Negros. En el Clásico Tapatío, disputado en la Copa Pacífica, hizo gol en la tanda de penales para vencer a las Chivas.

Pero más allá de los goles, "Ponchito" está retomando el protagonismo en el medio campo y podría ser uno de los jugadores importantes en el esquema táctico de Diego Cocca.

El Atlas debutará en el Clausura 2026 este viernes 9 de enero recibiendo al Puebla y el mediocampista tamaulipeco podría tener sus primeros minutos como titular.



