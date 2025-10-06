Mugiwaras, invicto y líder

Con apenas ocho equipos dio inicio el campeonato Dominical Matutina de la Liga de Futbol Rápido Nuevo Reynosa, que hasta el momento los jugadores de Mugiwaras FC marchan invictos y son los actuales líderes.

Los Mugiwaras FC han tenido buen inicio de torneo al conseguir cinco triunfos y un empate para sumar un total de 17 puntos, entre sus filas aparece Jorge Castillo que se ha convertido en su delantero letal con seis goles, mientras Jesús Robledo y Alán Ramírez han reforzado el ataque con cinco tantos.

Por su parte los Chapulines no pierden el paso al encontrarse en el segundo puesto de la tabla general con 12 unidades, esto gracias al accionar del delantero Ángel Pérez con ocho anotaciones.

En cambio, Mónaco y Real FC están empatados en el tercer sitio con 9 unidades por lo que es de suma importancia los venideros encuentros para no alejarse de los equipos punteros del torneo.







