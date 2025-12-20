Última visoria del año para el futbol femenil

La última visoria de futbol femenil para integrar las selecciones de Tamaulipas categorías Sub-13 y Sub-15 se llevarán a cabo este sábado 20 de diciembre en la Unidad Deportiva Revolución Verde de Ciudad Victoria.

La reynosense Dinora Garza encabeza a los entrenadores del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) que están buscando talento por todo el estado.

Aunque estas pruebas son para jugadoras de la zona centro, tambien esperan recibir algunas futbolistas de la zona norte, de Reynosa, que no pudieron asistir al filtro que se llevó a cabo en Matamoros. Todo esto es parte del proceso rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026.



