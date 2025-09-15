Todo listo para la jornada 10 en el ´fut´ 9

Sin duda alguna el Torneo de Futbol 9, categoría Libre Empresarial, se ha convertido en completamente adulto al iniciar la jornada 10 la presente semana.

Los Periodistas FC, que han participado en las más de cuatro justas que se han realizado de esta división, van en busca de regresar a la senda de la victoria este jueves al enfrentarse a su similar de Mercantil FC a las 21:25 horas.

Por su parte los jugadores de Cabritas FC van a sostener doble encuentro por lo que quieren dar el grito de goles. El primer rival que se topan es hoy contra Real Reynosa a las 19:45 horas, mientras su segundo compromiso está pactado el viernes al mismo horario ante Brothers FC.

Los que no han bajado las manos y quieren sumar otra estrella más son los futbolistas del IMD (Instituto Municipal del Deporte), que verán acción el miércoles con Amigos de Cano.







