Invitan a correr por las mujeres

En el marco del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, la Fundación Libélulas de Esperanza A.C está invitando a toda la comunidad a participar en la segunda edición de su carrera atlética 5k "Me Pongo en tus Tacones", que se llevará a cabo el próximo 30 de noviembre a las 7:00 horas en el Parque Cultural.

Lo recaudado será destinado a esta fundación que apoya permanentemente a las mujeres que están pasando por alguna situación de violencia.

¿Cómo participar en la carrera?

Las inscripciones se están realizando en línea, la información la encontrarán en la página de Facebook de la fundación. Para mayores informes podrán enviar un mensaje al 8991033933.

¿Qué recibirán los participantes?

Los participantes recibirán en su kit la playera, el folio y su medalla. Los organizadores informaron que habrá premiación económica para los primeros tres lugares generales.