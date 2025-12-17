¡Gran velada de golpes!

Luis Soto Jiménez partió al ring celestial en diciembre del 2011 y desde entonces, su hermano, Don Joel Soto Jiménez, se ha dado a la tarea de recordarlo, cada año, con una función de boxeo amateur.

Se cumplieron 14 años de esta bonita tradición, donde los gimnasios locales se unen para honrar la memoria de quien fuera un excelente pugilista y de paso foguean a sus prospectos.

En esta ocasión fueron 9 combates de exhibición en el encordado de la Academia de Boxeo Heriberto Deándar, donde los jóvenes se mostraron valientes y soltaron los puños como si no hubiera mañana.

Entre las peleas más emocionantes estuvieron Víctor el “Koreano” Álvarez contra Jaime Martínez, Arath “Pochito” Ramos contra Ricardo González y Carlos García contra Willy Guillén, sin dejar a un lado la gran actuación de Heriberto Costilla.

En la velada de golpes participaron peleadores del Gimnasio Villagrán de Héctor Delgado, Gimnasio Montoya de Magdaleno Montoya, Gym Cachorro Mesa de Martín Mesa además de los anfitriones.

