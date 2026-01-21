Fory Five apalearon a Nietos del Ruso

Los peloteros de Fory Five están en plena recta final de temporada regular y se mantienen en la pelea por clasificarse directamente al playoff, en su reciente encuentro apalearon 28-18 a los Nietos del Ruso dentro de las hostilidades del torneo nocturno de la Liga Aztlán de Softbol.

Por espacio de seis entradas los jugadores de Fory Five realizaron buenos contactos a los lanzamientos de Rodolfo López, que termino por cargar con la derrota, luego de fraguar dos rallys de nueve carreras y otro más de ocho para sentencias las hostilidades.

Un total de 19 imparables desplegó Fory Five para conseguir su sexta victoria en la actual campaña y colocarse cada vez más cerca de ganarse el derecho de avanzar a la postemporada del organismo del torneo nocturno.

Pese que los Nietos del Ruso también estuvieron activos en el bateo fueron controlados en el segundo rollo por el serpentinero Hugo Martínez, que termino por apuntarse el triunfo.