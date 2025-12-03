¡Se coronan campeones!

Sin cansarse mucho, los peloteros de Flores sacaron las escobas para barrer la serie final (2-0) sobre Sultanes De León y así alzarse con el campeonato de la categoría B del Torneo 60 años y más del Club Social y Deportivo de Veteranos y Jubilados.

Anteriormente, los Flores se apuntaron el primero de las hostilidades tranquilamente al son de 14-4, mientras en el segundo frente se emplearon a fondo en el ataque para superar 18-11.

Como ya es toda una tradición, el diamante Manuel Pavón Mortera tuvo una buena entrada de los aficionados, quienes todos los sábados asisten para ver buen juego de pelota de los jugadores experimentados.

¿Cómo lograron los Flores el campeonato?

Por espacio de seis entradas completas, el juego se mantuvo parejo, aunque la ventaja la tuvo Sultanes al estar 11-9, pero los bates de las Flores respondieron a la hora cero tras aprovechar su última tanda de bateo con largo desfile de nueve carreras para así asegurar el gallardete de postemporada.

El siempre oportuno Jorge Lambarria estuvo intratable al tener una jornada perfecta de 4-4, Jorge Treviño de 4-2, Alberto Gómez 5-3, David Márquez de 4-3 con un jonrón y Jorge Rodríguez disparó cuadrangular de campo.

Detalles de la serie final entre Flores y Sultanes

Por su parte, el lanzador Héctor De León salió triunfador del terreno de juego de la colonia Bermúdez, teniendo tremendo cierre en lo personal al encargarse de fortalecer la confianza que le dieron para este determinante encuentro.