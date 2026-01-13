Destapan calendario oficial de competencia

La Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Tamaulipas dio a conocer el calendario oficial de competencia para este 2026.

Gastón Cavazos, presidente de la AFFET, se va encargar de avalar las 16 justas que se van a desarrollar por los diversos municipios de Tamaulipas, aunque Reynosa no quedó exento del listado.

El próximo 6 de junio se va realizar la Copa Reynosa, que en sus anteriores ediciones se han llevado a cabo en las instalaciones del Polideportivo de Reynosa.

Durante enero no hay actividad y los distintos atletas aprovechan este tiempo para mantener sus entrenamientos para declararse completamente listos para conseguir los primeros lugares en los distintos certámenes.

Las competencias que sin duda llaman la atención es el Mr. Tamaulipas Principiantes y Novatos, programado para este 28 de febrero y 1 de marzo, esa misma justa pero en su modalidad juvenil y veteranos se va desarrollar el 2 de mayo.



