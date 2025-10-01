Tamaulipecas subcampeonas

El equipo femenil de Tamaulipas se quedó muy cerca de la gloria, pues terminó en el segundo lugar del Campeonato Nacional de Handball de Primera División y Ascenso, que se desarrolló en el Polideportivo de esta frontera.

Las tamaulipecas jugaron en casa y mostraron un gran nivel, pero en la final se toparon con la selección de la Ciudad de México, quienes sacaron toda la experiencia para llevarse el triunfo por marcador de 26-20.

Estas dos escuadras ya se habían enfrentado en la primera ronda donde protagonizaron un vibrante empate 27-27.

Marco Antonio de Anda, secretario de la Federación Mexicana de Handball y Luis Felipe Delgado Lemus, presidente de la Asociación de Handball de Tamaulipas, les entregaron su merecido reconocimiento.