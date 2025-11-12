Pedacera llega a la final tras eliminar a las Reds

La Pedacera consiguió uno de los objetivos que se trazó en el inicio del campeonato y este fue llegar a la gran final del Torneo Mixto de la Liga Campeones de Softbol, esto luego de eliminar 13-3 a las Reds.

La balanza se cargo a favor de la Pedacera al momento que su ofensiva cargo con tres rallys de cuatro carreras, que termino por combinarse con el buen trabajo monticular de Tito Aparicio que termino por adjudicarse el triunfo para estar en la serie final de campeonato.

Al que no le nada bien fue al abridor Carlos Alanís que lo castigaron fuertemente con cuatro rayitas en la primera entrada, posteriormente agregaron cuatro más en la quinta y en el sexto inning permitió cuatro viajes más al pentágono para de esta forma cargar con la derrota.

Los mejores bateadores fueron Arely Ortiz de 4-2, Julio Rodríguez 4-2 con un jonrón, Simón Ramos se fue de 3-2 así como Florentino Garza de 2-2.