Van Orioles a la gran final

Las Orioles consiguieron clasificarse a la gran final del Torneo Femenil de la Liga Federal Independiente de Softbol, luego de ganar el juego decisivo por pizarra de 13-3 a las Buchonas de Aparicio.

Las ahora finalistas estrenaron la pizarra en la primera tanda de bateo se encargaron en desplegar tres carreras, mientras en la segunda entrada desfilaron cinco peloteras sobre el pentágono para de esta manera encaminarse tranquilamente en obtener el boleto a la serie de campeonato de postemporada.

El line up de las Orioles estuvo encendido por conducto de Erika Alpirez al irse de 3-3, seguido de Betty Olvera que en tres oportunidades pegó par de imparables de igual manera que Sofía Téllez.

Por su parte la serpentinera Brenda Guzmán estuvo atinada con cada uno de sus envíos para conducir a sus compañeras al triunfo, mientras Guadalupe Paz no pudo evitar cargar con la derrota en el encuentro crucial.