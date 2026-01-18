Bartolitas, a la final de playoffs

Con una ofensiva efectiva las peloteras de las Bartolitas lograron eliminar en dos juegos a su similar de Panthers Lila por pizarras de 21-10 y 24-19 para clasificarse a la final de playoffs, en la letra B, de la Liga Campeones de Softbol.

Durante el primero de las hostilidades las Bartolitas no tuvieron ningún problema en fabricar tres ataques de cinco carreras, que fueron construidos por Irma Casas que en sus cuatro turnos pegó par de cuadrangulares de campo, después la serpentinera Mayra Coronado se apuntó la victoria.

El segundo partido las Bartolitas mantuvieron el ritmo en el bateo para ganarse el derecho de avanzar a la final de postemporada, fabricaron tres jugosos racimos, dos de cinco y el otro de ocho carreras para eliminar a las felinas.

Dentro de las jugadoras que destacaron en el segundo frente fue Irma Casas al disparar jonrón dentro del campo, Melissa Prior conectó cuatro imparables y Regina Cortez dio cuadrangular.