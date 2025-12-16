Reynosenses pasan filtro con los Tigres

Los reynosenses Luis Morales, Yair Rosell y Alfredo Rodríguez, integrantes de la Academia de Futbol Tigres Balcones, emprendieron el viaje a Nuevo León para estar presentes en el filtro nacional de academias y concentrados de los Tigres UANL.

Los tres jugadores fronterizos fueron seleccionados en las pasadas visorias que realizó la Academia de Futbol Tigres Balcones, que estuvo a cargo de Gerardo Salgado, visor oficial del cuadro de la U.

El evento del filtro nacional de academias y concentrados tiene como objetivo ofrecer la oportunidad que los jugadores sean observados y evaluados por el departamento de visorias, con la intención de identificar el talento para las distintas categorías y posteriormente integrarlos a los equipos que participan en los torneos de las fuerzas básicas de la Liga MX.

La pasada visoria que realizo el entrenador Salgado fue exclusivamente para los que integran la Academia de Futbol Tigres Balcones, que por espacio de dos días estuvieron dándolo todo para ser seleccionados de clasificar al siguiente filtro.







