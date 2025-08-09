Reynosenses logran 3er. lugar en Festival Nacional de voleibol

Reynosa sigue entre las potencias del voleibol mexicano y para muestra el tercer lugar obtenido por la Selección IMD Juvenil Mayor en el Festival Nacional avalado por la FMVB, que se celebró en León, Guanajuato.

Los fronterizos brillaron en la categoría División A donde terminaron con récord de 9 triunfos y una sola derrota que fue en las semifinales.

En el partido por la medalla de bronce se impusieron al representativo de Veracruz. Fue el único equipo reynosense que logró subir al podio en esta división.

Se trata de otra gran camada de jugadores que seguramente cosecharán más medallas para Tamaulipas de la mano de los entrenadores Jorge Luis Álvarez y José Morales, quienes continúan haciendo un excelente trabajo.



