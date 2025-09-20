Inauguran el Nacional de Taekwondo en Tamaulipas

Este viernes se llevó a cabo la inauguración del 5º Festival Nacional de Taekwondo en la ciudad de Tampico, donde el talento reynosense está presente en busca de medallas para Tamaulipas.

En representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, asistió Manuel Virués Lozano, director del Instituto del Deporte de Tamaulipas, acompañado de autoridades, entre ellas Raymundo González, presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo y Hang Yoo Lee, entrenador de la selección nacional de México.

Durante el fin de semana más de tres mil competidores de todas las categorías y de distintos estados de la República se enfrentarán en un evento que promete grandes emociones.



