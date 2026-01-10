Fénix es líder de la categoría Sabatina Vespertina de Futbol

Fénix es líder de la categoría Sabatina Vespertina de FutbolCon apenas tres juegos que se han desarrollado los jugadores de los Fénix es el actual líder del campeonato
Con apenas tres juegos que se han desarrollado los jugadores de los Fénix es el actual líder del campeonato de la categoría Sabatina Vespertina de la Liga R-Siete Ladrillera de Futbol.
Los futbolistas de Fénix han tenido productivo arranque al sumar tres triunfos en forma consecutiva que lo han conducido a sumar un total de 9 puntos.
El ataque ha sido letal al ser hasta el momento los mejores con 20 anotaciones y la defensa no se queda atrás al solamente recibir 9 anotaciones.
Por su parte el conjunto de los Trece está en el segundo puesto con 6 unidades, gracias a los dos triunfos que ha obtenido, mientras Sporting lo persigue peligrosamente con 4 de los buenos.
La disputa por el quinto escalón se ha apretado demasiado al estar igualados con 3 puntos los conjuntos de El Rey, Zurdo, Muñecos, Furia Roja y Broncos.